Exposition organisée par l’Association pour la Restauration du Château de Domfront (ARCD), qui revient sur toutes les recherches et sur tous les travaux qui ont permis de connaître le château et l’histoire de Domfront. Seront exposés les ouvrages consacrés à l’histoire de Domfront, les plus anciens remontant à la fin du XVIIIe siècle, les plans successifs du château, qui montrent la progression de la connaissance du site, de spectaculaires documents d’archives du XIIIe et du XVe siècles, les plus beaux et les plus intéressants objets de fouilles, des photos et des diaporamas des chantiers de bénévoles menés sur le site entre 1983 et 2003. Des photos artistiques complèteront cette exposition. Exposition ouverte tous les jours du 17 septembre au 10 octobre inclus, de 14h30 à 18h, et de 10h30 à 12h les samedis et dimanches. Les autres matinées sont réservées à des visites de groupes, notamment pour les scolaires.

Ancien Palais de Justice, Place de la Liberté, 61700 Domfront



