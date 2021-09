Lyon Atelier 44 Métropole de Lyon Exposition des travaux de l’atelier Atelier 44 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

L’atelier 44 vous ouvre ses portes Romain Montet Architecte /// Carine Montet Architecte /// Philippe Ayad Architecte /// Antoine-Frédéric Nunes Architecte A voir / Dessins, maquettes et photos des réalisation en cours ou livrées. Nous serons présent pour échanger et vous rencontrer toute l’apres-midi.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00

