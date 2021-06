Vienne Vienne Isère, Vienne Exposition « Des contratstées » Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Exposition « Des contratstées » Vienne, 25 juin 2021-25 juin 2021, Vienne. Exposition « Des contratstées » 2021-06-25 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-11 19:00:00 19:00:00 Galerie Test du Bailler 4 bis rue Teste du Bailler

Vienne Isère Exposition de peinture et de sculpture de Catherine ROC et Isabelle PEUGNET

Du mercredi au dimanche de 15h00 à 19h00 en présence des artistes

Vernissage le vendredi 25 juin 2021 à partir de 18h00 galerie.testdubailler.vienne@gmail.com +33 6 11 17 52 75 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Ville Vienne