Exposition des Artistes de ÂME
2021-07-01 – 2021-07-31
Meyras

Meyras Ardêche Meyras Le collectif ÂMES et ses différents artistes ( modelage, sculpture, céramique, photo, écriture, conte, installations, arts plastiques et visuels) occuperons la salle de réception, ses cimaises et ses espaces extérieurs au Château de Hautsegur. patricia.demangeon@orange.fr +33 6 75 81 52 05 http://www.chateauhautsegur.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-07 par

