Exposition « Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet » Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bois-Guilbert.

Exposition « Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, le Frac – Fonds régional d’art contemporain Normandie Rouen consacre une série d’expositions à l’écrivain, à partir des œuvres de sa collection. Intitulé « Déjouer Flaubert », ce projet s’invite dans des lieux culturels et patrimoniaux du territoire normand et propose une relecture volontairement décalée des ouvrages les plus célèbres de l’auteur. Commissariat Véronique Souben. Au sein du Jardin des sculptures – Château de Bois-Guilbert, le Frac met à l’honneur le caustique Bouvard et Pécuchet. Dans ce roman inachevé, Flaubert dépeint avec humour deux personnages que l’exaltation dilettante pour les sciences mène à des réflexions et expérimentations aussi vaines que fantaisistes. Le Frac a ainsi sélectionné des œuvres qui posent pareillement un regard insolite, parfois absurde, mais souvent teinté de poésie sur les sciences naturelles. Le parcours débute dans l’entrée du château avec un ensemble d’œuvres qui, du ciel à la terre, se joue de l’astronomie comme de la géologie. Il continue dans le grand salon sur le thème de la botanique avec des visions souvent futuristes, et se poursuit dans le petit salon où la zoologie est le prétexte à des conceptions fantasques et humoristiques. L’exposition se termine dans l’ancienne salle à manger où les artistes bousculent une anatomie humaine tour à tour décomposée ou augmentée. Avec : Lara Almarcegui, Alice Anderson, Pierre Ardouvin, Pierre-Olivier Arnaud, Ivan Bafoil, Delphine Bedel, Michel Blazy, Rick Buckley, Claude Closky, Lynne Cohen, Jan Dibbets, Mark Dion, documentation céline duval, Sophie Dubosc, Hans-Peter Feldmann, Jakob Gautel, Fabrice Hyber, Jugnet + Clairet, Sanna Kannisto, Erik Kessels, Jochen Lempert, Olivier Leroi, Natacha Lesueur, Yveline Loiseur, Stéphane Montefiore, John Morgan, Jean-Luc Moulène, Nicolas Moulin, Noé Nguyen, Hugues Reip, Hubert Renard, Yvan Salomone, Hans Schabus, Kiki Smith, Jana Sterbak, Batia Suter, Wolfgang Tillmans, Bernard Villers. « Déjouer Flaubert » s’inscrit dans l’année Flaubert et bénéficie du label « Flaubert 21 ». Projet élaboré avec le concours de Sandra Glatigny, chercheuse associée au Centre d’Études et de Recherche Éditer / Interpréter (CÉRÉdI de l’Université de Rouen).

6€, gratuit <5 ans et adhérents. "Dénaturaliser, Bouvard et Pécuchet", labellisée Flaubert 21. Présentation d'oeuvres de sa collection par le Frac Normandie Rouen dans le cadre d'un parcours normand hors les murs "Déjouer Flaubert". Le Jardin des sculptures,Château de Bois-Guilbert 1108 route d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert Bois-Guilbert Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00