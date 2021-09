Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Exposition de Xavier Matteudi Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Exposition de Xavier Matteudi Les Houches, 23 septembre 2021, Les Houches. Exposition de Xavier Matteudi 2021-09-23 – 2021-12-18 Mairie Les Houches 1 place de la Mairie

Les Houches Haute-Savoie Exposition de peintures, sculptures et dessins à l’encre de chine de Xavier MATTEUDI mairie@leshouches.fr +33 4 50 54 40 04 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Mairie Les Houches 1 place de la Mairie Ville Les Houches lieuville 45.88995#6.79816