Exposition de voitures anciennes Ouistreham, dimanche 31 mars 2024.

Exposition de voitures anciennes Ouistreham Calvados

L’exposition de voitures anciennes vous invite à un voyage dans le temps à travers l’histoire de l’automobile. Rassemblant une sélection éclectique de véhicules classiques et emblématiques, cette exposition offre aux passionnés d’automobiles une occasion unique d’admirer des modèles rares et d’apprécier leur esthétique intemporelle. De l’élégance des voitures des années folles aux lignes rétro des années 60, chaque véhicule exposé raconte une histoire fascinante de l’ingénierie et du design automobile. Venez découvrir ces trésors d’époque dans une atmosphère de nostalgie et d’admiration, où les amateurs et les collectionneurs se retrouvent pour célébrer la beauté intemporelle des voitures anciennes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 12:00:00

Esplanade Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Exposition de voitures anciennes Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Caen la Mer