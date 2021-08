Villers-Cotterêts Palissades de chantier Aisne, Villers-Cotterêts Exposition de Pierre-Olivier Deschamps, photographe Palissades de chantier Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

du samedi 18 septembre au samedi 25 décembre à Palissades de chantier

Pierre-Olivier Deschamps est un photographe de renom et s’est vu confier par le Centre des monuments nationaux une campagne photographique dédiée au chantier de restauration du château de Villers-Cotterêts, deuxième chantier “Monuments Historiques” après celui de Notre Dame de Paris, par son envergure et les moyens qu’il mobilise. Pour la première fois, les coulisses de ce chantier d’exception seront visibles à travers l’objectif de ce grand photographe, passionné d’architecture. A ne manquer sous aucun prétexte!

Libre

Découvrez en photos les coulisses d’un chantier extraordinaire! Palissades de chantier Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Centre-Ville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-25T08:30:00 2021-09-25T09:00:00;2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-10-02T08:30:00 2021-10-02T09:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-09T08:30:00 2021-10-09T09:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-16T08:30:00 2021-10-16T09:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-23T08:30:00 2021-10-23T09:00:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T23:59:00;2021-10-30T08:30:00 2021-10-30T09:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T23:59:00;2021-11-06T08:30:00 2021-11-06T09:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-13T08:30:00 2021-11-13T09:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T23:59:00;2021-11-20T08:30:00 2021-11-20T09:00:00;2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-27T08:30:00 2021-11-27T09:00:00;2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T23:59:00;2021-12-04T08:30:00 2021-12-04T09:00:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T23:59:00;2021-12-11T08:30:00 2021-12-11T09:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-18T08:30:00 2021-12-18T09:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T23:59:00;2021-12-25T08:30:00 2021-12-25T09:00:00;2021-12-25T10:00:00 2021-12-25T23:59:00

