### Une peinture pop art mais glaçante Rendez-vous **du 31 juillet au 26 septembre** 2021 au centre d’art contemporain d’Eysines pour l’exposition consacrée au peintre Philippe Huart. Ses toiles interpellent d’abord par leurs couleurs éclaboussantes, mais laissent immédiatement une impression de noirceur, d’inconfort. Même si elles évoquent l’univers du Pop Art, elles dérangent. Est-ce dû à la technique ? à la perfection glacée du rendu ? à la juxtaposition d’éléments antinomiques ? Face à cette touffeur, le spectateur est laissé seul à sa propre interprétation. **Exposition Philippe Huart** **Du 31 juillet au 26 septembre 2021** **Centre d’art contemporain – château Lescombes** Entrée libre et gratuite Du mercredi au dimanche, de 15h à 19h (sauf jours fériés)

