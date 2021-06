Exposition de peintures d’Elisabeth Fontan Tarbes, 29 juin 2021-29 juin 2021, Tarbes.

Exposition de peintures d’Elisabeth Fontan 2021-06-29 – 2021-07-31 TARBES 3 Cours Gambetta

Tarbes 65000 Tarbes

Tarbaise d’origine, Elisabeth FONTAN découvre très tôt la peinture.

A dix-neuf ans, cette autodidacte expose pour la première fois et enchaîne très vite les Salons.

Son travail est rapidement remarqué et elle reçoit de nombreux prix.

A cette époque, ses travaux, essentiellement des encres, de Chine et de couleurs, s’inspirent tant de la culture asiatique que de l’art du vitrail. Le trait est essentiel, l’esprit à la fois figuratif et allégorique.

La rencontre avec le peintre chinois David Fujisang l’incite à une plus grande émancipation. Elisabeth FONTAN s’immerge alors dans la couleur, recherchant les jeux de matières et la force des traits. Elle s’essaye au collage, à la peinture à l’huile, à l’acrylique, mais n’a de cesse de revenir aux encres, son matériau de prédilection sur différentes sortes de soies.

Ses créations invitent à la méditation et au voyage intérieur.

Mi-abstrait, mi-figuratif et à la fois ni l’un ni l’autre, chaque tableau accueille les chemins de votre propre imaginaire…

Découvrez l’exposition du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h !

accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31

