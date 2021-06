Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Exposition de peintures de Pere Mon Taillant et Marc Dailly Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Tournus EUR Exposition de peintures Marc Dailly et Pere Mon Taillant VERNISSAGE de l’exposition de deux peintures figuratives contemporains,

Marc Dailly, peintre Lyonnais et Pere Mon Taillant, peintre espagnol de Barcelona.

Vendredi 25 juin

dès 17H00 Des travailles recents de nos artistes, Pere Mon Taillant et Marc Dailly. Marc Dailly sera présent pour parler de son travail.

On respecte les gestes barrières, bien sûr, avec les portes grandes ouvertes, une bonne ventilation. Des locaux, et des esprits… pour chasser les toiles d'araignées de tous les coins de nos cerveaux. La durée de l'exposition : du 25/06 au 30 juillet 2021 info@galerienakai.com +33 3 58 19 62 26 http://www.galerienakai.com/

On respecte les gestes barrières, bien sûr, avec les portes grandes ouvertes, une bonne ventilation. Des locaux, et des esprits… pour chasser les toiles d'araignées de tous les coins de nos cerveaux. La durée de l'exposition : du 25/06 au 30 juillet 2021

