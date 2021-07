Carmaux Carmaux Carmaux, Tarn Exposition de peintures d’André Lhermet Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Exposition de peintures d’André Lhermet Carmaux, 3 août 2021, Carmaux. Exposition de peintures d’André Lhermet 2021-08-03 – 2021-08-31 OFFICE ANIMATION DE CARMAUX 21 avenue Jean Jaurès

Carmaux Tarn Paysages à l’honneur selon la technique de la peinture à l’huile oac.carmaux@orange.fr +33 5 63 52 27 74 dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Carmaux, Tarn Autres Lieu Carmaux Adresse OFFICE ANIMATION DE CARMAUX 21 avenue Jean Jaurès Ville Carmaux lieuville 44.04955#2.15638