Die Die Die, Drôme Exposition de Peintures: Benoit Guillaume Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Exposition de Peintures: Benoit Guillaume Die, 20 juin 2021-20 juin 2021, Die. Exposition de Peintures: Benoit Guillaume 2021-06-20 – 2021-07-18 Quartier les Aires Hall du Théâtre Les Aires

Die Drôme Les magnifiques peintures sur le vif de Benoit Guillaume s’exposent dans le hall du Théâtre pendant trois semaines, en écho au spectacle. +33 4 26 58 80 35 Les magnifiques peintures sur le vif de Benoit Guillaume s’exposent dans le hall du Théâtre pendant trois semaines, en écho au spectacle.

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Die Adresse Quartier les Aires Hall du Théâtre Les Aires Ville Die lieuville 44.75535#5.36744