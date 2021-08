Exposition de peintures “Abstrait zéro” par Jean-Philippe Vergnaud Hall’Expo, 18 septembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize.

Exposition de peintures “Abstrait zéro” par Jean-Philippe Vergnaud

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hall’Expo

### Jean-Philippe Vergnaud, artiste niortais, aime la peinture abstraite qui permet à chacun de nourrir son imagination. Ses toiles contemporaines et modernes sont colorées. Leurs géométries apportent un équilibre entre les surfaces et les couleurs. L’harmonie entre les formes, les projections, les coulures et les couleurs donnent un lyrisme à ses compositions. « À partir de formes géométriques, je mélange formes et couleurs pour obtenir un ensemble harmonieux. Je recherche le même but quand j’allie coulures et couleurs pour arriver à du romantisme qui permet à l’imaginaire de composer un tableau poétique et lyrique. »

Gratuit.

Hall’Expo Rue des Halles, 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00