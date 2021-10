Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Exposition de peinture Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement

Exposition de peinture Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, 29 octobre 2021, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Exposition de peinture 2021-10-29 11:00:00 – 2021-11-01 17:00:00

Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Marne Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement “Le chêne dans tous ses états” De 11h à 17h: “Le chêne dans tous ses états” amis.eglise.saintemariedulac@gmail.com “Le chêne dans tous ses états” dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Autres Lieu Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Adresse Ville Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement lieuville 48.60659#4.77481