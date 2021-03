La Hague La Hague La Hague, Manche Exposition de peinture Hag’Artistes La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Exposition de peinture Hag’Artistes, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, La Hague. Exposition de peinture Hag’Artistes 2021-07-17 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-15 18:30:00 18:30:00 Saint Germain des Vaux La Chapelle

La Hague Manche Hag’Artistes exposera à la chapelle de St Germain des Vaux.

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc… Hag’Artistes exposera à la chapelle de St Germain des Vaux.

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc… Hag’Artistes exposera à la chapelle de St Germain des Vaux.

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc… Hag’Artistes exposera à la chapelle de St Germain des Vaux.

Vous y découvrirez différents styles, huile, acrylique, pastel, etc…

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Saint Germain des Vaux La Chapelle Ville La Hague