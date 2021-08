Versailles Galerie Saint Simon Versailles, Yvelines Exposition de peinture et Nuit de la création : Ronnie Jiang Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre à Galerie Saint Simon

Ronnie Jiang est née à Medan, dans le nord de l’île de Sumatra en Indonésie. Ses œuvres figurées mais fragmentées, à l’étrangeté patente, transportent vers un au-delà à double tranchant, entre féérie et intrigue, où l’on croise des icônes de l’art et des personnages de cartoons loufoques et familiers. Ses portraits ont cette particularité d’être identifiables par la couleur de leur peau grise, diaphane. Ils s’entrechoquent dans les univers de la danse, du conte, de la société globalisée. Avec son travail exposé à Paris, Londres, Bucarest, Macau, Tokyo entre autres, Ronnie souhaite porter un message artistique qui associe candeur, conscience politique, réflexion sociale et humour. Ronnie est à l’origine de la création du projet artistique Déstructuralisme Figuratif. Elle porte les visions et les ambitions des artistes qu’elle sélectionne scrupuleusement au niveau international.

Entrée libre

Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles

