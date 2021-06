Exposition de Pascal Benoit Saint-Pair-sur-Mer, 28 juin 2021-28 juin 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition de Pascal Benoit 2021-06-28 14:30:00 – 2021-07-04 18:30:00

Saint-Pair-sur-Mer 50380

Artiste normand, je me sens en totale connexion avec la nature, et j’en fais depuis toujours ma principale source d’inspiration.

Cette inspiration est très essentiellement proche des bords de mer de Normandie et de Bretagne, mais j’aborde bien d’autres sujets au cours de ma carrière, comme les scènes réalisées à Marrakech, ou dans la campagne de mes origines, ou encore sur les parcours de golf. Je suis également passionné par le monde équestre, les chevaux sont donc très présents dans toutes mes collections.

Peindre mon sujet, c’est vibrer avec lui, c’est ressentir un lien spirituel avec lequel je vagabonde et qui m’entraîne dans l’intensité émotionnelle, jusqu’à avoir envie de partager ce moment avec vous.

www.pascalbenoit.art.

Ouvert tous les jours.

