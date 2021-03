Exposition de Max MOLÉ et Francine LELOUP, 26 avril 2021-26 avril 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

Exposition de Max MOLÉ « Huiles Marines » et de Francine LELOUP « Arc en ciel de géométrie » à la Chapelle Sainte-Anne.

lundi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, mardi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 21h30, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Entrée libre.

officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr/

