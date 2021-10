Versailles Galerie Saint Simon Versailles, Yvelines Exposition de l’artiste Pillon Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Pillon, artiste peintre déploie tout son talent grâce à sa maîtrise de différentes techniques acquises au fil du temps (pastel, aquarelle, photographie, sculpture, travail sur mobilier, vitrail). A présent, ses créations abstraites expriment avec force et légèreté, toute la sensibilité de pillon et laissent au public le choix d’interpréter les ombres, les lumières, la poésie à l’infini.

Entrée libre

Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles

2021-12-06T11:30:00 2021-12-06T18:45:00;2021-12-07T11:30:00 2021-12-07T18:45:00;2021-12-08T11:30:00 2021-12-08T18:45:00;2021-12-09T11:30:00 2021-12-09T18:45:00;2021-12-10T11:30:00 2021-12-10T18:45:00;2021-12-11T11:30:00 2021-12-11T18:45:00;2021-12-12T11:30:00 2021-12-12T18:45:00;2021-12-13T11:30:00 2021-12-13T18:45:00;2021-12-14T11:30:00 2021-12-14T18:45:00;2021-12-15T11:30:00 2021-12-15T18:45:00;2021-12-16T11:30:00 2021-12-16T18:45:00;2021-12-17T11:30:00 2021-12-17T18:45:00;2021-12-18T11:30:00 2021-12-18T18:45:00;2021-12-19T11:30:00 2021-12-19T18:45:00

