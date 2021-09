Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Exposition de Katia Burak Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Exposition de Katia Burak “Collage : impossible”.

Vernissage le vendredi 24 septembre à 18h30 en présence de l’artiste.

