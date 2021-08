Batz sur mer 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Exposition de coiffes et de bonnets paludiers 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Exposition de coiffes et de bonnets paludiers 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer, 19 septembre 2021, Batz sur mer. Exposition de coiffes et de bonnets paludiers

26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer, le dimanche 19 septembre à 14:00

Les brodeuses du Cercle Celtique des Paludiers exposeront les coiffes et bonnets paludiers qu’elles ont réalisés, copies de modèles anciens, elles vous parleront également de leur passion, la broderie sur tulle. Des photos anciennes, principalement des femmes en coiffes, seront aussi exposées. Gérard LALOUE et Jacques RENOUST, habitants de Kervalet, présenteront les maquettes de bateaux qu’ils ont réalisées. Les personnes qui ont retrouvé des photos d’avant 1930, d’hommes et de femmes en costumes paludiers, pourront les exposer ce jour-là, des grilles d’exposition seront à leur disposition. Les photographies qui n’ont pas été retenues pour la réalisation de l’exposition Kenleur seront également présentées. Les brodeuses du Cercle Celtique des Paludiers exposeront les coiffes et bonnets paludiers qu’elles ont réalisés, copies de modèles anciens, elles vous parleront également de leur passion, la brod… 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer Adresse 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville 26 Rue de le Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer