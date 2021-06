Cénevières Cénevières Cénevières, Lot Exposition de Christine Caupin-Fos au Château de Cénevières Cénevières Cénevières Catégories d’évènement: Cénevières

Exposition de Christine Caupin-Fos au Château de Cénevières 2021-06-19 – 2021-09-30 Le Bourg Château de Cénevières

Cénevières Lot Rencontre avec l'artiste : Vendredis 9 et vendredi 16 juillet : 16h-18h Jeudi 22 juillet : 16h-18h Vendredis 6, 13, 20 août : 16h-18h Exposition en hommage à la danse, à la rencontre et à la nature. « Exposer au Château de Cénevières est une belle occasion de rendre à la vallée du Lot ce que j'en reçois de force et de grâce depuis que je travaille régulièrement dans mon atelier de St Jean de Laur (Limogne-en-Quercy). Aux abords de la rivière du Lot, le château de Cénevières est un magnifique lieu d'histoire enraciné dans un espace naturel préservé qui laisse place à la poésie et à la contemplation. L'eau en est toujours proche, avec ce qu'elle apporte de douceur, de fluidité et de rythme. J'ai souhaité l'honorer avec des sculptures créées autour de la danse, et des mouvements de la nature, qui transmettent la puissante vitalité du vivant. Dans la danse, je capte l'énergie vitale, le rythme, la grâce, l'intégrité des êtres, et donc leur beauté. A ceux qui s'apprêtent à visiter l'exposition, je vous invite à « entrer dans la danse" et dans la contemplation de la nature ! »

