Exposition de céramiques – Simon Pavec Espace culturel François Miterrand Herbignac

Loire-Atlantique

Exposition de céramiques – Simon Pavec Espace culturel François Miterrand, 27 avril 2021-27 avril 2021, Herbignac. Exposition de céramiques – Simon Pavec

du mardi 27 avril au samedi 29 mai à Espace culturel François Miterrand

Ce céramiste est l'un des invités du Marché des potiers. Le travail singulier de Simon Pavec se porte sur les insectes, qu'il reproduit en grand format sur des bas-reliefs en céramique. Avec le collectif Centrale 7, il a conçu une mallette pédagogique expliquant l'artisanat céramiste. Simon Pavec animera 2 ateliers pour adultes et enfants à partir de 6 ans le mercredi 20 mai. Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T18:00:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T12:30:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T18:00:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T18:00:00;2021-05-01T10:00:00 2021-05-01T12:30:00;2021-05-01T14:00:00 2021-05-01T18:00:00;2021-05-04T14:00:00 2021-05-04T18:00:00;2021-05-05T10:00:00 2021-05-05T12:30:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T18:00:00;2021-05-07T14:00:00 2021-05-07T18:00:00;2021-05-08T10:00:00 2021-05-08T12:30:00;2021-05-08T14:00:00 2021-05-08T18:00:00;2021-05-11T14:00:00 2021-05-11T18:00:00;2021-05-12T10:00:00 2021-05-12T12:30:00;2021-05-12T14:00:00 2021-05-12T18:00:00;2021-05-14T14:00:00 2021-05-14T18:00:00;2021-05-15T10:00:00 2021-05-15T12:30:00;2021-05-15T14:00:00 2021-05-15T18:00:00;2021-05-18T14:00:00 2021-05-18T18:00:00;2021-05-19T10:00:00 2021-05-19T12:30:00;2021-05-19T14:00:00 2021-05-19T18:00:00;2021-05-21T14:00:00 2021-05-21T18:00:00;2021-05-22T10:00:00 2021-05-22T12:30:00;2021-05-22T14:00:00 2021-05-22T18:00:00;2021-05-25T14:00:00 2021-05-25T18:00:00;2021-05-26T10:00:00 2021-05-26T12:30:00;2021-05-26T14:00:00 2021-05-26T18:00:00;2021-05-28T14:00:00 2021-05-28T18:00:00;2021-05-29T10:00:00 2021-05-29T12:30:00;2021-05-29T14:00:00 2021-05-29T18:00:00

