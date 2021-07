La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, Sarthe EXPOSITION D’ART TEXTILE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

EXPOSITION D'ART TEXTILE 2021-08-13 14:30:00 – 2021-09-12 18:30:00 Office de Tourisme – 15 Place de la Lice

La Ferté-Bernard Sarthe

Olga Drouet est une artisan travaillant le feutrage de la laine. Elle fabrique des fleurs en soie et en cuir de manière artisanale. Tournée vers la mode écoresponsable, elle créé des vêtements et accessoires en matières naturelles.

Venez découvrir cette exposition hors du commun dans les locaux de l’Office de Tourisme. Olga Drouet est une artisan travaillant le feutrage de la laine. Elle fabrique des fleurs en soie et en cuir de manière artisanale. Tournée vers la mode écoresponsable, elle créé des vêtements et accessoires en matières naturelles.

Venez découvrir cette exposition hors du commun dans les locaux de l'Office de Tourisme.

