Exposition de peinture de l'artiste Danielle Pellier Iundt dans la salle Jean Orieux (2e étage de la médiathèque Gérard Fayolle, Le Bugue). Techniques présentées : Peinture acrylique sur toile et papier marouflé sur bois. Vernissage prévu le vendredi 13 août à 18h30

