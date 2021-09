EXPOSITION – DANCEFLOOR Thionville, 21 septembre 2021, Thionville.

EXPOSITION – DANCEFLOOR 2021-09-21 – 2021-10-23 Espace d’art Suzanne Savary 8 Place Marie-Louise

Thionville Moselle

Dans sa proposition Dancefloor, Axel Gouala prolonge nos vacances. L’artiste, au moyen de ses sculptures et installations, nous immerge dans un univers léger et coloré. La salle d’exposition devient un théâtre dans lequel des objets du quotidien s’animent. Aspirateurs, balais, gants ne se prennent plus au sérieux grâce à un souffle, un mouvement de nez. Ils oublient leur rôle, leur mission et leurs responsabilités, pour vivre et nous faire rire. Revisités à la manière de ready-made arrangés, transformés par des interventions simples et minimales, ils acquièrent une dimension qui célèbre les jours. Leurs airs anodins semblent nous inviter à danser ensemble et voir la vie aux couleurs de l’arc-en-ciel. Métaphore de la condition humaine, le travail d’Axel fait germer des questionnements essentiels enrobés d’une dose d’humour indispensable.

potier.e@mairie-thionville.fr +33 3 82 82 25 70 http://www.thionville.fr/

Ville de Thionville

dernière mise à jour : 2021-09-15 par