Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Exposition « Créatures rurales » Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Vaucluse

Exposition « Créatures rurales » Cadenet, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cadenet. Exposition « Créatures rurales » 2021-07-03 00:00:00 00:00:00 – 2021-09-05 Musée de la vannerie Avenue Philippe de Girard

Cadenet Vaucluse EUR 2 4 Fabrice Serafino vous présentent ses « Créatures rurales » mêlant osier et restes d’objets trouvés en terre agricole. musee-vannerie@vaucluse.fr +33 4 90 68 06 85 https://www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/le-musee-de-la-vannerie-a-cadenet-868.html dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Cadenet, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Cadenet Adresse Musée de la vannerie Avenue Philippe de Girard Ville Cadenet lieuville 43.73314#5.37453