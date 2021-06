Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel EXPOSITION ‘CRAYON ET PINCEAUX : À LA DÉCOUVERTE DES CRÉATIONS DE L’ECOLE D’ART SAMMIELLOISE’ Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

EXPOSITION 'CRAYON ET PINCEAUX : À LA DÉCOUVERTE DES CRÉATIONS DE L'ECOLE D'ART SAMMIELLOISE' 2021-07-01 13:30:00 – 2021-08-31 18:00:00 Rue du Palais de Justice Hall de l'office de tourisme

Saint-Mihiel Meuse

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Meuse Inaugurée en 1964, la municipalité accède aux voeux du préfet en confiant a Dante Donzelli les clés de la salle de l’ancienne mairie. L’école d’art sera sa fierté pendant 33 années. Dante assumera consciencieusement ses cours et 600 élèves ont participé à ces cours. Depuis d’autres professeurs ont assuré l’enseignement des arts avec passion jusqu’à nos jours. Les professeurs de l’école d’art de Saint-Mihiel et les élèves vous donnent rendez-vous dans le hall d’exposition de l’office de tourisme pour découvrir de nombreuses créations, dessin, peinture et sculpture. accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr +33 3 29 89 06 47 OTCL dernière mise à jour : 2021-06-19 par OT COEUR DE LORRAINE

