Exposition collective « Forêt » 2021-06-26 – 2021-08-14 Galerie Parallax 3 Rue Des Epinaux

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Les photographes : Martin Becka, Denis Brihat, Pascal Bonneau, Denis Felix, Alfons Alt, Pierre-Jean Amar et Florence Verrier , à travers leurs oeuvres nous plongent dans cette nature … comme un hommage à la nature !



« Tout était changé. L’air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m’accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d’odeurs. Un bruit semblable à celui de l’eau venait des hauteurs : c’était celui du vent dans les forêts. » Jean Giono



➜ Vernissage le 26 juin

Une exposition qui invite à se perdre …dans une forêt imaginaire ! Au gré des images, découvrez diverses visions de l'arbre : seul dans la ville à la densité des forêts tropicales… et ça se déroule à la galerie Parallax ! contact@galerieparallax.fr +33 9 81 71 97 85 http://www.galerieparallax.fr/



