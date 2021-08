Exposition « Christine Ramat » Montlouis-sur-Loire, 18 octobre 2021, Montlouis-sur-Loire.

Exposition « Christine Ramat » 2021-10-18 – 2021-11-07

Montlouis-sur-Loire 37270 Montlouis-sur-Loire

Exposition des peintures de Christine Ramat. Entre abstraction et figuration, la peinture de Christine Ramat développe une iconographie colorée et une gestuelle dynamique. Dans la série Géométree, la main court sur la toile, coupe et colle tous les rhizomes possibles du devenir arbre. Racines au carré, arborescences et colonnes de clarté s’enchevêtrent dans un mouvement infini toujours réversible.

Exposition des peintures de Christine Ramat à la Médiathèque Stéphane-Hessel.

+33 2 47 45 00 42 https://www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr/

Exposition des peintures de Christine Ramat. Entre abstraction et figuration, la peinture de Christine Ramat développe une iconographie colorée et une gestuelle dynamique. Dans la série Géométree, la main court sur la toile, coupe et colle tous les rhizomes possibles du devenir arbre. Racines au carré, arborescences et colonnes de clarté s’enchevêtrent dans un mouvement infini toujours réversible.

OTMV

dernière mise à jour : 2021-08-15 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire