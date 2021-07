Exposition « Chemin de Fleuve » La Médiathèque, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Orléans.

Exposition « Chemin de Fleuve »

du samedi 11 septembre au samedi 6 novembre à La Médiathèque

L’Orléanais, traversé par le fleuve Loire, est le berceau, l’ancrage, la terre d’accueil ou d’asile de grandes plumes de la littérature française. Ses terres sont sources d’inspiration, mais aussi le creuset de cheminements intellectuels et spirituels fructueux. Les Médiathèques d’Orléans sont dépositaires des fonds remarquables de quelques-uns de ces écrivains pour qui les rives du fleuve ont été un lieu de vie et un lieu de création. L’exposition, suivant le chemin tracé par une Loire métaphorique, invite à faire étape auprès de cinq d’entre eux : Maurice Genevoix, Max Jacob, Charles Péguy, Georges Bataille et Michèle Desbordes. Manuscrits, documents d’archives, ouvrages rares et précieux conservés à la Médiathèque d’Orléans et au Centre Charles Péguy font émerger des pans de leur univers, telles des îles dessinées par les méandres du fleuve. Le terme de ce parcours n’est cependant pas la fin du voyage : les livres mis à disposition dans la salle permettent de prolonger la découverte sur place ou chez soi, et de s’immerger plus profondément dans les mots de ces écrivains. Cette manifestation s’inscrit au cœur des Journées du patrimoine nationales (18-19 septembre) et du Festival de Loire de la ville d’Orléans (22-26 septembre). En partenariat entre l’association Les Amis de Michèle Desbordes, CICLIC En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

La Loire, terre d’écrivains au fil des collections des médiathèques d’Orléans.

La Médiathèque Médiathèque gambetta, Orléans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

