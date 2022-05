Exposition – Chemin d’art sacré Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim Bas-Rhin Initiative du père Charles Singer, le Chemin d’art sacré est né d’une intuition formidable : réaliser des expositions d’art contemporain dans certaines églises remarquables d’Alsace, du Haut et du Bas -Rhin avec des artistes qui créent pour le lieu. Ces artistes sont accompagnés dans leur projet par la personne, responsable du Chemin d’art sacré, hier Bertrand Schlund, aujourd’hui Laurence Levard. Deux années sont souvent nécessaires à cette préparation. Il s’agit d’un cheminement spirituel et artistique qui est proposé au visiteur par l’artiste avec un thème donné comme fil conducteur, appuyé par une citation biblique. De Wissembourg à Feldbach, le Chemin d’art sacré déroule une 24ème édition riche et variée, avec 23 artistes, qui fait la part belle à la peinture mais on y trouve également de la sculpture, de la photographie, des films, des collages, des pastels, des objets en papier, des vitraux sur plexiglas, des rouleaux, des anamorphoses… Vous serez séduits par les peintures de Rolf Ball qui semblent s’inspirer des vitraux de nos cathédrales.

Thème de son exposition : "Aller vers la Lumière, notre lien au monde" +33 6 73 25 06 46

