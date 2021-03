Exposition « c’est quoi ton sport » ? centre social de la sauvegarde, 8 mars 2021-8 mars 2021, Lyon.

Une exposition consacrée à la place des femmes dans le sport

### Pourquoi interroger la place des filles et des femmes dans le sport ?

Les femmes ont progressivement investi le domaine du sport à partir de la moitié des années 1970, sous l’effet de politiques volontaristes de l’Etat et sous l’impulsion d’instances chargées des droits des femmes.

La pratique sportive est cependant encore fortement sexuée. Au début des années 2000, les filles font toujours de moins de sport que les garçons et l’écart se creuse encore plus à l’adolescence : à 18 ans, 60 % des garçons font du sport, contre une fille sur trois.

Ce clivage sexué se mesure aussi en termes de classe. En effet, plus le niveau d’études des parents est élevé, plus la ou le jeune a de probabilités d’avoir une pratique sportive. Par exemple, 62% des filles dont les parents sont cadres pratiquent un sport contre 41% des filles dont les parents sont ouvriers.

Le sport est aussi une pratique sexuante : on ne choisit pas les mêmes sports en fonction de son sexe, on ne les pratique pas de la même manière ni dans le même but. Les filles sont surtout encouragées à avoir une pratique sportive individuelle et en autonomie (par exemple, suivre des vidéo de fitness chez soi) et dans le but d’acquérir grâce et autodiscipline. L’investissement sportif se limite aussi très vite à une pratique en amatrice : les sportives de haut niveau ne connaissent pas la même valorisation que les hommes et peuvent vite être stigmatisées (par exemple, les Jeux Olympiques ont institué les premiers « tests de féminité », l’équivalent d’un « passeport de sexe » pour exclure les personnes intersexuées des compétitions). De plus, les filles pratiquent plus souvent des activités d’intérieur, de préférence qui n’implique pas de contact physique « violent ». Elles se doivent d’être dans la retenue, la modération et l’entraide. Les sports d’extérieur, impliquant des contacts et de la compétitivité (football, basketball, rugby, etc.) sont très rapidement écartés, d’autant qu’ils sont majoritairement occupés par des garçons.

Pour ces derniers, le sport est un lieu privilégié d’homosociabilité, plus souvent pratiqué en collectif. Ceci encourage pour plus tard les phénomènes de cooptation entre personnes du même sexe, et, ainsi, l’occupation de postes stratégiques majoritairement par des hommes. La pratique sportive est aussi une manière d’alimenter le culte de la virilité, en encourageant la force, l’endurance, la combativité et la compétitivité.

### L’intérêt d’une exposition sur la place des femmes et des filles dans le sport.

La pratique du sport alimente et encourage la reproduction des dispositions genrées et de stéréotypes (« courir comme une fille », « se battre comme une fille) liés au sexe et à la classe sociale des individus.

Le but de cette exposition est de valoriser l’engagement sportif féminin, notamment par une représentativité hétérogène de sports très différents et brisant les codes de genre. En mettant en relation les joueuses avec un jeune public, on peut favoriser une identification des enfants sur des personnelles réelles. Pour les associations sportives, c’est aussi l’occasion de valoriser leur démarche et éventuellement de recruter de nouvelles personnes.

Il est aussi à souligner que cette année se tient, à Lyon, la toute première Coupe du Monde Féminine de Football. L’enjeu de la visibilité des filles et femmes dans le sport, au-delà d’un impact local, a toute sa place au sein de l’agglomération lyonnaise.

### Mise en place de l’exposition

L’idée est de partir du vécu et des expériences de sportives d’une équipe de roller derbie et d’une équipe féminine de foot en les retranscrivant sous la forme de dessins de BD, effectués par Juliane, volontaire en service civique au pôle média. L’exposition pourra aussi être alimentée par des objets symboliques (maillots, coupes, médailles, etc.) et de photographies des joueuses et de l’équipe (si accord). Ces dernières pourront aussi être amenées à participer aux interventions.

Le but est donc de sensibiliser le public à la place des filles et des femmes dans le sport. Ce sera l’occasion de déconstruire certains stéréotypes et d’encourager les parents à valoriser pour les enfants des pratiques sportives qu’elles ou ils n’avaient peut-être encore jamais envisagées.

Exposition sur la place des filles dans le sport

