EXPOSITION CE QUE NOUS SOMMES
Place de la 2ème DC Aile Sud du Château – Cri des Lumières
Lunéville

2022-03-03 14:00:00 – 2022-04-17 18:00:00

Lunéville Meurthe-et-Moselle « Chaque photographie est un lieu. Pas seulement au sens où elle représente un lieu, en porte le souvenir ou une forme de connaissance. Mais au sens où ces quatre traits à angles droits tracent un quadrilatère ouvert à tous les vents de l’expérience. On peut l’arpenter, s’y attarder ou s’en échapper. Plus encore : la photographie a ce pouvoir singulier, lorsqu’elle décrit un lieu, d’y mêler une dimension temporelle. Ce qui se déploie alors, entre les quatre traits à angles droits, c’est donc une tranche spatio-temporelle. Voilà tout le projet de Brigitte Bauer et Emmanuelle Blanc : ressortir des tiroirs de l’enfance la collection de cailloux, évaluer leur éclat et, d’un coup sec mais précis, les frotter l’un contre l’autre. Une expérience qui, plutôt que d’installer chaque biographie dans son irréductible singularité, dessinera des mondes de l’enfance. ». crideslumieres@gmail.com +33 3 83 76 31 50 http://www.crideslumieres.org/ Galerie du Cri des Lumières

