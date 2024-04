CONCERT JE CHANTE TON NOM LIBERTÉ Grande rue Emberménil, vendredi 10 mai 2024.

CONCERT JE CHANTE TON NOM LIBERTÉ Grande rue Emberménil Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Ce 10 mai coïncidera avec le 230è anniversaire de la 1ère abolition de l’esclavage sous l’impulsion de l’abbé Grégoire mais aussi avec le 40è anniversaire de la création du musée Grégoire d’Emberménil. Début des festivités à 15h au musée avec présentation du musée et de ses vitraux et hommage à Monsieur François Bier. A 18 h concert gratuit en l’église d’Emberménil Je chante ton nom liberté avec la participation de l’école de musique de la communauté de Communes: Sarah Brandmeyer (soprano) et Matthias Barlier (piano), Chorale d’enfants, Ecclectic mélody orchestra (formation musicale), Les comédiens marionnettistes Les Colporteurs et La troupe vocale La Fa Mi Do Ré (chants gospels)Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:00:00

fin : 2024-05-10

Grande rue Eglise

Emberménil 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement CONCERT JE CHANTE TON NOM LIBERTÉ Emberménil a été mis à jour le 2024-04-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS