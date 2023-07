SPECTACLE – OÙ ALLEZ-VOUS COMME ÇA Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy Nancy, 10 mai 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Où allez-vous quand votre esprit vagabonde ?

Combien pèse votre fardeau, tout compris ?

À quel endroit de votre corps stockez-vous l’amour ?

À combien de kilomètres vous trouvez-vous de vos rêves ?

Dans quelle chanson avez-vous caché votre jeunesse ?

Avez-vous des trucs et astuces pour faire semblant d’être adulte ? Avec quoi peut-on raccommoder un corps cassé ?

Comment avez-vous trouvé les amis qui se soucient vraiment de vous ?

Et puis d’ailleurs : où allez-vous comme ça ?

Ce spectacle est une somme de questions (bonnes, bêtes ou naïves) et de réponses (brutes, sincères ou silencieuses). C’est le résultat de huit mois de conversations, d’ateliers d’écriture, de pratique artistique et de suivi médical avec des médecins et patients du CHRU de Nancy.

Sur le papier, ça raconte des destins personnels et des itinéraires contrariés.

Sur le plateau, ça cumule la forme du théâtre-documentaire, la puissance d’un orchestre symphonique et la chorégraphie libre.

Mais sur le principe, c’est un rendez-vous avec tous les points d’interrogation qui dansent en nous. Parce qu’il existe certaines réponses qui, toute leur vie, attendent une question.. Tout public

Vendredi 2024-05-10 19:00:00 fin : 2024-05-11 . 0 EUR.

Opéra national de Lorraine 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Where do you go when your mind wanders?

How heavy is your burden, all told?

Where in your body do you store love?

How far are you from your dreams?

What song have you hidden your youth in?

Do you have any tricks for pretending to be an adult? What can you use to mend a broken body?

How did you find the friends who really care about you?

And by the way: where are you going?

This show is a sum of questions (good, silly or naive) and answers (crude, sincere or silent). It is the result of eight months of conversations, writing workshops, artistic practice and medical follow-up with doctors and patients at the Nancy CHRU.

On paper, it recounts personal destinies and thwarted itineraries.

On stage, it combines the form of documentary theater, the power of a symphony orchestra and free choreography.

But in principle, it’s a rendezvous with all the question marks that dance within us. Because there are certain answers that, all their lives, await a question.

¿Adónde vas cuando tu mente divaga?

¿Cuán pesada es tu carga?

¿En qué parte de tu cuerpo guardas el amor?

¿Cuán lejos estás de tus sueños?

¿En qué canción has escondido tu juventud?

¿Tienes algún truco para hacerte pasar por adulto? ¿Qué puedes utilizar para remendar un cuerpo roto?

¿Cómo has encontrado a los amigos que de verdad se preocupan por ti?

Y por cierto: ¿a dónde vas?

Este espectáculo es una suma de preguntas (buenas, tontas o ingenuas) y respuestas (crudas, sinceras o silenciosas). Es el resultado de ocho meses de conversaciones, talleres de escritura, práctica artística y seguimiento médico con médicos y pacientes del CHRU de Nancy.

Sobre el papel, cuenta la historia de destinos personales e itinerarios frustrados.

Sobre el escenario, combina la forma del teatro documental, la fuerza de una orquesta sinfónica y la coreografía libre.

Pero en principio, es una cita con todos los interrogantes que bailan en nuestro interior. Porque hay ciertas respuestas que esperan toda la vida una pregunta.

Wohin gehen Sie, wenn Ihre Gedanken abschweifen?

Wie viel wiegt Ihre Last, alles inbegriffen?

An welcher Stelle Ihres Körpers speichern Sie die Liebe?

Wie viele Kilometer sind Sie von Ihren Träumen entfernt?

In welchem Lied haben Sie Ihre Jugend versteckt?

Haben Sie Tipps und Tricks, um so zu tun, als wären Sie erwachsen? Womit kann man einen kaputten Körper wieder zusammenflicken?

Wie hast du Freunde gefunden, die sich wirklich um dich kümmern?

Und überhaupt: Wo wollen Sie hin?

Diese Aufführung ist eine Summe von Fragen (gute, dumme oder naive) und Antworten (rohe, ehrliche oder stille). Es ist das Ergebnis von acht Monaten Gesprächen, Schreibworkshops, künstlerischer Praxis und medizinischer Betreuung mit Ärzten und Patienten des Universitätsklinikums Nancy.

Auf dem Papier erzählt es von persönlichen Schicksalen und widersprüchlichen Lebenswegen.

Auf der Bühne vereint es die Form des dokumentarischen Theaters, die Kraft eines Symphonieorchesters und eine freie Choreografie.

Aber im Prinzip ist es ein Rendezvous mit all den Fragezeichen, die in uns tanzen. Denn es gibt bestimmte Antworten, die ihr ganzes Leben lang auf eine Frage warten.

