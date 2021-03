Bazas Bazas Bazas, Gironde Exposition Catherine Cabrol Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Gironde

Exposition Catherine Cabrol, 17 mars 2021-17 mars 2021, Bazas. 2021-03-17 – 2021-03-27

Catherine Cabrol installe son exposition « Divines guerrières » au Polyèdre. Cette exposition célèbre la place de la femme dans le monde du sport, à travers une mise en scène qui met à l'honneur différentes disciplines sportives. Les spectateurs pourront découvrir des portraits de nombreuses championnes, de Laura Flessel (Escrime) à Lucie Décosse (Judo) et Amélie Mauresmo (Tennis), en passant par des athlètes internationales, toutes médaillées mondiales ou olympiques jusqu'aux jeunes femmes sportives anonymes. Cette visite sera également l'occasion de découvrir le premier baby-foot mixte, créé en collaboration entre Bonzini, premier fabricant de baby-foot français et l'ancienne joueuse de football toulousaine Nicole Abar. Enfin, des interviews seront diffusées en ligne durant tout le temps de l'exposition, sur le site du Polyèdre web ou encore sur les réseaux sociaux !

