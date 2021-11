Thionville Thionville Moselle, Thionville EXPOSITION – ÇA DÉMÉNAGE DE JULIA CHAUSSON Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

EXPOSITION – ÇA DÉMÉNAGE DE JULIA CHAUSSON Thionville, 8 décembre 2021, Thionville. EXPOSITION – ÇA DÉMÉNAGE DE JULIA CHAUSSON Maisons des contes de la galerie Robillard 1 Place Malraux Thionville

2021-12-08 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-18 18:00:00 18:00:00 Maisons des contes de la galerie Robillard 1 Place Malraux

Thionville Moselle 14 maisons. 14 petites annonces : les héros des contes ont rendu les clefs. Portes ouvertes pour les grands et les petits. En route pour des visites immobilières pas comme les autres. Ca déménage : Barbe Bleue, les trois petits Cochons, Boucle d’or, Baba Yaga, la Princesse au petit pois, Blanche-Neige, le petit Chaperon rouge, le petit soldat de plomb, l’ogre, le Petit Poucet, la Belle et la Bête, Cendrillon, La Belle au bois dormant, Hansel et Gretel… il n’y a que des opportunités à saisir ! Julia Chausson signe des gravures sur bois et un superbe texte, qui forment un chapelet drôle et malin de devinettes. puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/fr/evenement/exposition-d-m-nage-de-julia-chausson Maisons des contes de la galerie Robillard 1 Place Malraux Thionville

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Maisons des contes de la galerie Robillard 1 Place Malraux Ville Thionville lieuville Maisons des contes de la galerie Robillard 1 Place Malraux Thionville