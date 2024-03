EXPOSITION BEAUTÉ ÉPHÉMÈRE ET FRAGILE Villers-lès-Nancy, vendredi 29 mars 2024.

Karine Leroy est née le 27 novembre 1969 à Paris, mais la maison de son enfance jouxtait le jardin botanique de Montigny-lès-Metz, d’où une sensibilité accrue pour la nature.

Si sa volonté de défendre des causes l’a conduite à exercer la profession d’avocat, ses nombreuses passions l’ont toutefois rattrapée au fil du temps.

La peinture en particulier n’est autre qu’un moyen d’examiner l’écologie de manière subtile et profonde en essayant de la magnifier, de la réinterpréter et en soulignant le cas échéant les effets néfastes de l’activité de l’homme sur l’environnement.

En d’autres termes, par la peinture, l’artiste tente désormais de défendre la cause de l’écologie en soulignant à la fois la beauté et la fragilité de la nature…

D’où l’intitulé de son exposition « Beauté éphémère et fragile ».

Début : 2024-03-29 09:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

100 rue du jardin-botanique

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

