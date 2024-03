SPECTACLE EQUESTRE CHEVALIERS ET DESTRIERS Relais équestre du Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze, mercredi 1 mai 2024.

SPECTACLE EQUESTRE CHEVALIERS ET DESTRIERS Relais équestre du Château de la Vigne Cirey-sur-Vezouze Meurthe-et-Moselle

Au cœur du Château de la Vigne à Cirey-sur-Vezouze, découvrez cette journée placée sous l’époque médiévale, avec un spectacle en 2 parties rempli de surprises dans un cadre nature, au cœur de la Lorraine. Gradin et coin pique-nique couverts. Buvette et petite restauration. Infos et réservation au 06 70 90 63 59 et à caballeria@outlook.fr.

Tarif: 10€ par personne pour la journée

Groupe de 10 personnes et plus: 8€ par personneTout public

Début : 2024-05-01 10:30:00

fin : 2024-08-31 16:00:00

Relais équestre du Château de la Vigne La Vigne

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est caballeria@outlook.fr

