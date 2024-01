EXPOSITION – GALERIE ARTS CÉRAMIQUES LES VOLETS BLEUS ville médiévale Liverdun, mercredi 1 mai 2024.

EXPOSITION – GALERIE ARTS CÉRAMIQUES LES VOLETS BLEUS ville médiévale Liverdun Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi 2024-05-01 14:00:00

fin : 2024-10-01 19:00:00

Il est des événements rares et délicieux! Liverdun accueille en ville médiévale la galerie LES VOLETS BLEUS, entièrement dédiée aux arts céramiques. Du 1er mai au 1er octobre 2024 les samedis et les dimanches de 14h à 19h, le lieu d’expo et de bavardages céramiques offre en accès libre des thématiques et animations renouvelées. Galerie, Boutique, Terrasse et Lieu d’Exposition sont gérés par les artistes.Tout public

ville médiévale 5 place de la fontaine

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@voletsbleus.art



