Exposition « Banquets et ripailles à l'heure médiévale ». Riom, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Riom.
2021-07-14 – 2021-08-27
Faubourg de la Bade
Cinéma Arcadia

Riom Puy-de-Dôme Riom À l’occasion de la sortie du film Kaamelott d’Alexandre Astier, le cinéma Arcadia vous propose un voyage au temps des chevaliers. Le Pays d’art et d’histoire présente à cette occasion son exposition sur la cuisine au Moyen Âge. patrimoine@rlv.eu http://www.rlv.eu/ À l’occasion de la sortie du film Kaamelott d’Alexandre Astier, le cinéma Arcadia vous propose un voyage au temps des chevaliers. Le Pays d’art et d’histoire présente à cette occasion son exposition sur la cuisine au Moyen Âge.

Faubourg de la Bade
Cinéma Arcadia
Riom