du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Bouchet L’artiste calligraphe associe l’écriture à la transcription de la nature, la pureté des éléments naturels et les sensations qu’ils procurent. Ses lignes nous donnent à voir texture et matière. Château du Bouchet Office national de la chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00

Lieu Château du Bouchet Adresse Office national de la chasse et de la faune sauvage, Rue du Bouchet, 45370 Dry Ville Dry