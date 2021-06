Exposition « Au grand air et sur la route » Pont-l’Évêque, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Pont-l'Évêque.

Exposition « Au grand air et sur la route » 2021-07-13 – 2021-10-01 RD 48 Le lac Terre d’Auge

Pont-l’Évêque Calvados Pont-l’Évêque

Exposition imaginée avec 3 structures du territoire : Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, l’IME Lucienne Vasnier et l’association le Pays d’Auge qui expose près de 29 œuvres : des « cartes végétales », et des séries de photos aériennes de routes et villages du territoire, et « poétiques » sur « Rêver et attendre, c’est déjà un voyage ».

Exposition imaginée avec 3 structures du territoire : Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, l’IME Lucienne Vasnier et l’association le Pays d’Auge qui expose près de 29 œuvres : des « cartes végétales », et des séries de photos aériennes de…

contact@terredaug-tourisme.fr +33 2 31 64 12 77 https://www.terredauge-tourisme.fr/fr/

Exposition imaginée avec 3 structures du territoire : Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, l’IME Lucienne Vasnier et l’association le Pays d’Auge qui expose près de 29 œuvres : des « cartes végétales », et des séries de photos aériennes de…

Exposition imaginée avec 3 structures du territoire : Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, l’IME Lucienne Vasnier et l’association le Pays d’Auge qui expose près de 29 œuvres : des « cartes végétales », et des séries de photos aériennes de routes et villages du territoire, et « poétiques » sur « Rêver et attendre, c’est déjà un voyage ».