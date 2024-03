Exposition Au bout du conte… Ainay-le-Vieil, vendredi 29 mars 2024.

Exposition Au bout du conte… Ainay-le-Vieil Cher

Exposition temporaire Au bout du conte…

Exposition photographique d’Aline Kundig, Emmanuelle Michaux et Arielle de La Tour d’Auvergne

L’univers des contes s’invite au Château d’Ainay-le-Vieil. Trois artistes, au travers de la photographie et de la vidéo, présentent leur vision personnelle des contes.

Aline Kundig aborde le sujet sous la forme d’un roman photo. Emmanuelle Michaux aborde le sujet du merveilleux, derrière lequel se cache bien souvent une part d’ombre.

Arielle de La Tour d’Auvergne présente une série de 7 photos La clé des contes . Les images ont toutes été prises au Château d’Ainay-le-Vieil. Une histoire qui nous mène dans un château mystérieux et qui au fur et à mesure de notre déambulation, et des objets que nous découvrons, nous plonge dans l’univers magique des contes de fée, entre rêve et réalité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-28

7 Rue du Château

Ainay-le-Vieil 18200 Cher Centre-Val de Loire accueil@chateau-ainaylevieil.fr

L’événement Exposition Au bout du conte… Ainay-le-Vieil a été mis à jour le 2024-02-28 par BERRY