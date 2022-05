Exposition – Arts Plastiques Pontarlier, 1 juin 2022, Pontarlier.

Exposition – Arts Plastiques Chapelle et Annexe des Annonciades 67 rue de la république Pontarlier

2022-06-01 – 2022-06-06 Chapelle et Annexe des Annonciades 67 rue de la république

Pontarlier Doubs

EUR 0 0 Organisé par la MJC des Capucins-Centre Berlioz.

Les ateliers d’arts plastiques, modelage, BD / Manga des enfants, ados et adultes vous attendent à la Chapelle et à l’Annexe des Annonciades, pour vous faire découvrir leur travail. Cette année les adultes ont travaillé sur 5 thèmes: le rouge, le jaune, l’arbre, le hasard et le corps comme support.

mjcdescapucins@wanadoo.fr +33 3 81 39 02 09 http://www.mjcdescapucins.fr/

