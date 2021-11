Villeneuve-d'Ascq Ferme Dupire Nord, Villeneuve-d'Ascq Exposition artistique Mathieu Boudeulle Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

L’artiste villeneuvois Mathieu Boudeulle exposera son travail à la grange de la Ferme Dupire les 18 et 19 décembre 2021 de 15h à 18h. Entrée libre. A mi-chemin entre le collage, la peinture et la sculpture, il réalise des compositions de formes et de couleurs qu’il appelle les labyrinthes mentaux. Suivez l’artiste sur Instagram : [https://www.instagram.com/mathieuboudeulle/](https://www.instagram.com/mathieuboudeulle/)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T18:00:00 2021-12-17T21:00:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T18:00:00;2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T18:00:00

Lieu Ferme Dupire Adresse 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq