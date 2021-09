Idron Idron Idron, Pyrénées-Atlantiques Exposition Art et manières Idron Idron Catégories d’évènement: Idron

Pyrénées-Atlantiques

Exposition Art et manières Idron, 27 septembre 2021, Idron. Exposition Art et manières 2021-09-27 – 2021-10-03 Château 4 Avenue de Beaumont

Quatre Artistes : 3 Artistes Peintres , DOUBLE V , Florence PRADAT, Françoise PETITPREZ et une Sculptrice Nicole LACROUTS vous accueillent du lundi 27 septembre au 3 octobre 2021 de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 16h au Château d'Idron pour vous faire découvrir leurs créations.

