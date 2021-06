Exposition : Arnaud GOISQUE & François LE GALL Galerie municipale Bernard Nonnet, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Erquy.

exposition du mercredi 28 juillet au dimanche 8 août 2021 ouverture quotidienne de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 entrée libre et gratuite — ### Arnaud GOISQUE Au cours des «leçons de chose» de l’école primaire, notre instituteur nous demandait d’examiner une noix, un champignon, une châtaigne, d’analyser leurs formes par le dessin pour comprendre et apprendre la complexité du monde vivant. Depuis ces premières expériences avec la représentation, la soif d’observation de toute chose ne m’a plus quitté. De contemplations passives en rêveries créatives, le regard s’est fait plus pointu, le tracé plus efficace. Je porte mon attention sur mon entourage, je porte le trait sur le papier pour me souvenir des formes mais aussi de la lumière et des couleurs. Le plaisir éprouvé à observer ces baigneurs, j’ai voulu le prolonger dans ces images où le geste saisi doit rester vivant et jamais achevé. [https://www.instagram.com/arnaud_goisque](https://www.instagram.com/arnaud_goisque) 06 89 35 18 92 ### François LE GALL Mon parcours en Arts Appliqués et en Arts Plastiques m’a permis de m’impliquer fortement dans l’univers du design, des disciplines artistiques et de l’enseignement. La peinture et l’acte de peindre sont pour moi des nécessités qui s’intègrent dans cette démarche. Peindre en portant un regard sur des morceaux choisis de paysage, de nature banale pleine de poésie et d’infini, de dureté aussi, la nuit et le jour quand la lumière révèle les formes et les couleurs sans cesse en mouvement. 07 70 33 44 93 [https://www.instagram.com/francois_le_gall/](https://www.instagram.com/francois_le_gall/)

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy Côtes-d’Armor



